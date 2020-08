Аталанта встановила історичне досягнення у Серії А

Аталанта Руслана Маліновського стала першим клубом в історії Серії А, в складі якого жодного разу за сезон не відзначився італієць.

Про це повідомляє Opta.

Відзначимо, що абсолютно всі голи клубу, за винятком автоголів, забили іноземні футболісти.

Додамо, що найкращими бомбардирами команди в чемпіонаті стали колумбійці Дуван Сапата і Луїс Мюріель, кожен з яких забив по 18 голів.

