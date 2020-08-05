 Аталанта встановила історичне досягнення у Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Аталанта встановила історичне досягнення у Серії А

Сьогодні 15:40 1086 0
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Аталанта встановила історичне досягнення у Серії А
#Аталанта, #Серії А

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського стала першим клубом в історії Серії А, в складі якого жодного разу за сезон не відзначився італієць.

Про це повідомляє Opta.

Відзначимо, що абсолютно всі голи клубу, за винятком автоголів, забили іноземні футболісти.

Додамо, що найкращими бомбардирами команди в чемпіонаті стали колумбійці Дуван Сапата і Луїс Мюріель, кожен з яких забив по 18 голів.

Нагадаємо, Тайсон може перейти в Аталанту.

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