Степаненко назвав завдання Шахтаря у грі з Вольфсбургом

Джерело - Чемпіон.
Шахтар у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга має нейтралізувати сильні сторони суперника.
Про це розповів півзахисник донецького клубу Тарас Степаненко в ефірі ТК Футбол.
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"Ми повинні бути уважні і сконцентровані. Необхідно вкрай уважно відпрацьовувати всі епізоди гри, особливо в обороні, при стандартах і при переході команди з атаки в оборону. Вольфсбург дуже добре цим користується, в цьому криється їх сильна сторона.
Головне завдання - нейтралізувати їх сильну сторону і нав'язати свою гру, тому будемо в цьому плані працювати", - розповів Степаненко.
Нагадаємо, Шахтар і Вольфсбург зіграють у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Гра відбудеться 5 серпня о 19:55.