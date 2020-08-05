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Степаненко назвав завдання Шахтаря у грі з Вольфсбургом

Сьогодні 12:06 952 1
Тарас Степаненко прокоментував матч проти Вольфсбурга
Степаненко назвав завдання Шахтаря у грі з Вольфсбургом
#Степаненко, #Шахтар, #Вольфсбург

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга має нейтралізувати сильні сторони суперника.

Про це розповів півзахисник донецького клубу Тарас Степаненко в ефірі ТК Футбол.

Актуально: Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Вольфсбург: онлайн-трансляція

"Ми повинні бути уважні і сконцентровані. Необхідно вкрай уважно відпрацьовувати всі епізоди гри, особливо в обороні, при стандартах і при переході команди з атаки в оборону. Вольфсбург дуже добре цим користується, в цьому криється їх сильна сторона.

Головне завдання - нейтралізувати їх сильну сторону і нав'язати свою гру, тому будемо в цьому плані працювати", - розповів Степаненко.

Нагадаємо, Шахтар і Вольфсбург зіграють у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Гра відбудеться 5 серпня о 19:55.

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