Левченко: Я переживаю за стан гравців Шахтаря

Довгий відпочинок гравців Шахтаря може зіграти з ними злий жарт у матчі із Вольфсбургом.

Про це розповів колишній гравець збірної України Євген Левченко.

"Звичайно, успіх "гірників" у першому поєдинку викликає повагу. Однак, рахунок слизький. Якщо Вольфсбург заб'є гол першим, та ще й рано, картина протистояння зміниться. До того ж, зустріч буде проходити без глядачів, і це мінус для Шахтаря. Мале число уболівальників на трибунах або їх відсутність, завжди було великим розчаруванням для футболістів, але зараз вони стали до такого звикати. Тому, за атмосферою це буде штучна гра, більше товариський матч...

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"Гірники" завершили чемпіонат на мажорній ноті і дав відпочити основним футболістам. Вважаю, що це може зіграти злий жарт з Шахтарем. Після відпочинку хлопці взяли участь у двох спарингах, але це не те... На сто відсотків такі матчі не дають гравцям можливість знову відчути гру. Тому, я побоююся за стан "гірників", яким дали занадто багато відпочинку.

Що стосується Вольфсбурга, матчі якого я дивився, то він після карантину не демонстрував феєричний футбол. Це не та команда, яку потрібно боятися. Упевнений, Шахтар суперника якраз і не боїться, але поважає. Немає сумнівів, що Вольфсбург буде битися до кінця. У цій команді непогано себе проявляв Веггорст. Цей високорослий форвард здатний створити проблеми Шахтарю", - сказав Левченко.