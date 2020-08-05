Мораес: Шахтар може дійти до фіналу Ліги Європи

Шахтар очікує важкий матч проти Вольфсбурга в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів нападник донецького клубу Жуніор Мораес.

"Це не буде просто. Вольфсбург дуже сильний фізично. Команда дуже агресивна. Добутий нами результат - дуже ризикований. Буде важко пройти далі, попри перевагу. Я думаю, наша команда готова дістатися фіналу. У нас є для цього сили.

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Ми втратили Ісмаїлі, який є одним з найбільш важливих гравців нашої команди. Без нього буде дуже непросто", - розповів Мораес.