Каштру: Ми вивчили сильні та слабкі сторони Вольфсбурга

У матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, який відбудеться 5 серпня у Києві, Шахтарю варто розцінювати Вольфсбург як сильну команду в цілому.

Про це заявив наставник гірників Луїш Каштру.

"Нам варто розцінювати Вольфсбург як сильну команду в цілому. Вони реально сильні в атаці. Хочу виділити їх дії в останній третині. Коли йде подача в штрафну, там завжди знаходиться багато гравців в зоні завершення атаки. Це може створити нам деякі проблеми. Будь-які команди, які проводять численні атаки, швидко намагаються дістатися до воріт суперника, часто подають в штрафну і забігають туди великою кількістю гравців, можуть створити проблеми для всіх нас.

Ми знаємо їхні сильні сторони, ми постаралися також вивчити їх слабкі сторони. Зрозуміло, що в будь-якому колективі можуть певні гравці виділятися. Але ми розцінюємо їх як сильну команду в цілому. Ми намагалися підготуватися до цього суперника. Постараємося показати якісну гру завтра", - сказав Каштру.