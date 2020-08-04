 Каштру: Ми вивчили сильні та слабкі сторони Вольфсбурга | Футбол | Champion.com.ua
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Каштру: Ми вивчили сильні та слабкі сторони Вольфсбурга

Сьогодні 20:40 370 0
Наставник гірників поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи
Каштру: Ми вивчили сильні та слабкі сторони Вольфсбурга
#Каштру, #Шахтар

Джерело - ФК Шахтар.

У матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, який відбудеться 5 серпня у Києві, Шахтарю варто розцінювати Вольфсбург як сильну команду в цілому.

Про це заявив наставник гірників Луїш Каштру.

"Нам варто розцінювати Вольфсбург як сильну команду в цілому. Вони реально сильні в атаці. Хочу виділити їх дії в останній третині. Коли йде подача в штрафну, там завжди знаходиться багато гравців в зоні завершення атаки. Це може створити нам деякі проблеми. Будь-які команди, які проводять численні атаки, швидко намагаються дістатися до воріт суперника, часто подають в штрафну і забігають туди великою кількістю гравців, можуть створити проблеми для всіх нас.

Ми знаємо їхні сильні сторони, ми постаралися також вивчити їх слабкі сторони. Зрозуміло, що в будь-якому колективі можуть певні гравці виділятися. Але ми розцінюємо їх як сильну команду в цілому. Ми намагалися підготуватися до цього суперника. Постараємося показати якісну гру завтра", - сказав Каштру.

У першій грі, зіграній ще в березні, донецька команда виграла на виїзді з рахунком 2:1.

Раніше, стали відомі арбітри матчу Шахтар - Вольфсбург.

Нагадаємо, найближчі матчі єврокубків розпочнуться з хвилини мовчання.

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