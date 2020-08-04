Тренер Вольфсбурга: У нас зберігаються шанси на перемогу над Шахтарем

Шахтар зараз знаходиться в більш вигідному становищі, ніж Вольфсбург.

Про це заявив головний тренер Вольфсбурга Олівер Гласнер.

"Шахтар зараз знаходиться в більш вигідному становищі, ніж ми. Нам для перемоги в раунді потрібно забити мінімум два голи.

Вважаємо, Шахтар гратиме на такому ж високому рівні, як і минулого разу. Але шанси на перемогу у нас зберігаються.

Мушу визнати, що становище Шахтаря трохи більш вдале, ніж наше, бо Шахтар переміг у першому матчі. Ця перевага, швидше за все, вказує, що Шахтар не буде нічого суттєво змінювати у своїй грі.

У Шахтаря дуже багато гравців, які відмінно показують себе в обороні, в дуелях один на один, відмінна центральна ланка півзахисту. Ми відчуваємо глибоку повагу до суперника. Але переслідуємо головну мету - перемогти і вийти в наступний раунд, який буде проходити в Німеччині.

У нас склалася напружена ситуація зі складом. Кілька гравців вибуло. Але до завтрашнього матчу команда готова. Всі готові кадри команда виставить вперед.

Шахтар має дуже високу якість гри. Вони відмінно показують себе в нападі. Ми це відчули на собі в першому матчі. У другому таймі гірники відмінно показали себе в обороні. Наше завдання - подолати ці якості Шахтаря і показати себе з найкращого боку", - сказав Гласнер.