 Франков: Від Динамо не варто найближчим часом чекати гучних трансферів | Футбол | Champion.com.ua
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Франков: Від Динамо не варто найближчим часом чекати гучних трансферів

Сьогодні 19:25 486 0
Журналіст розповів про стан справ у клубі
Франков: Від Динамо не варто найближчим часом чекати гучних трансферів
#Франков, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Нині у київському Динамо ситуація ускладнюється дебіторською заборгованістю.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"На майбутнє ще раз: ніяких гучних трансферів не передбачається; якщо Луческу тикне пальцем - дайте, то варіанти є, але в обмеженому масштабі, за 10-15 мільйонів ніхто купувати футболістів не стане. Інтерес до Моро із Загреба мав місце бути, але цей хлопець вже дуже дорогий. Точно так само дивилися і прицінювалися ще до десятка гравців.

Ситуація в Динамо ускладнюється дебіторською заборгованістю - мало не всі борги південноамериканських клубів доводиться вибивати через ФІФА і Лозанни, косять під форс-мажор, якого не було. Але нічого, це проб'ють.

І не читайте перед обідом бразильських твітерів і чиказьких газет, про які ви вперше почули і більше ніколи не почуєте!", - зазначив Франков.

Раніше, Франков заявив, що Луческу проводить аудит Динамо як футбольного клубу.

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