Заховайло: У Луческу є амбіції - довести, що всі ми ідіоти

Мірчі Луческу паше на тренувальному процесі Динамо і має чималі амбіції.

Про це заявив відомий футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

"Вирішив перервати своє ігнорування суперечок з приводу Луческу.

Висловлю свою точку зору. Емоції у мене спали. Мені як корінному киянину спочатку було важко прийняти доконаний факт. Розділю цей конфлікт на дві складові. Перше, емоції і почуття причетності до того, що ти любиш і вболіваєш. Друге. Це чисто спортивний прагматизм. З першим питанням все зрозуміло. Уже всі зламали собі язики в суперечках. Ситуація не дуже кошерна. І президент Динамо намагався всіма доступними способами вирулити на мирову.

Але особисто для мене. Головне друге питання, а саме, що ми отримаємо, чисто з футбольного боку. Не тільки я один, а ми всі, бачимо і розуміємо, що наш славний клуб останні чотири роки тупцює на місці. Немає ідеї і тренера ватажка, який зміг би модернізувати стиль гри нашої улюбленої команди. Сучасний футбол втік далеко від нас і з цим треба терміново щось робити. За моєю інформацією, Луческу паше в тренувальному процесі. Є у нього амбіції довести всім нам, що ми ідіоти. І може так вийде, що наш колишній ворог стане для нас дуже корисним і продуктивним.

Особисто я вирішив почекати і подивитися, що з цього вийде, мені навіть десь стало цікаво.

І найтонше питання. Наші фани. Для мене ці люди - люди з чистою совістю. Вони люблять свій клуб безоплатно", - зазначив Заховайло.