Гутцайт: Футбол не так прославляє Україну, як інші види спорту

Міністр висловився про український футбол

Джерело - Сегодня.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт не згоден з тим, що багато чиновників і функціонерів більше уваги приділяють саме футболу.

Про це заявив сам чиновник.

"Річ у тому, що багато людей бачать тільки футбол, який, на жаль, не так прославляє Україну, як, наприклад, інші види спорту. Однак багато чиновників і функціонерів більше уваги приділяють саме футболу. Я з цим не згоден", - сказав Гутцайт.

Нагадаємо, УПЛ визначила найкращого гравця і тренера останнього місяця сезону.