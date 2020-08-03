 Стало відомо, коли розпочнеться новий сезон Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Стало відомо, коли розпочнеться новий сезон Серії А

Вчора 23:25 496 0
Чемпіонат розпочнеться у вересні
Стало відомо, коли розпочнеться новий сезон Серії А
#Серія А, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Керівництво італійської Серії А домовилося з клубами з приводу термінів проведення чемпіонату в наступному сезоні.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Сезон 2020/2021 в Серії А стартує 19 вересня і завершиться 23 травня через необхідність підготовки збірної Італії до Євро-2020.

Повний календар сезону ще не опублікований, але точно відомо, що команди гратимуть відразу після Нового року (3 січня). Також ймовірне проведення туру під час різдвяних свят.

Нагадаємо, Ювентус встановив антирекорд Серії А.

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