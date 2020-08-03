Легія підписала 40-річного легендарного польського футболіста

Боруц повертається додому

Відомий воротар Артур Боруц підписав річний контракт з варшавською Легією.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

40-річний страж воріт повернувся до Польщі як вільний агент, попередньо розірвавши контракт з Борнмутом, який вилетів в Чемпіоншип.

Боруц востаннє грав за Легію ще в сезоні-2005/06, після чого поїхав за кордон, де виступав за Селтік, Фіорентину, Саутгемптон і вже згаданий Борнмут. Сумарно на рахунку ветерана 128 матчів в АПЛ, 156 - в шотландському Прем’єршипі, 62 - в Серії А і ще 65 - за збірну Польщі.

Легія - чинний чемпіон Польщі. Раніше варшавський клуб торгував воротаря Ворскли Дмитра Різника, але домовитися не зміг.