 Легія підписала 40-річного легендарного польського футболіста | Футбол | Champion.com.ua
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Легія підписала 40-річного легендарного польського футболіста

Вчора 22:40 806 0
Боруц повертається додому
Легія підписала 40-річного легендарного польського футболіста
#Боруц, #Легія

Джерело - UA-футбол.

Відомий воротар Артур Боруц підписав річний контракт з варшавською Легією.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

40-річний страж воріт повернувся до Польщі як вільний агент, попередньо розірвавши контракт з Борнмутом, який вилетів в Чемпіоншип.

Боруц востаннє грав за Легію ще в сезоні-2005/06, після чого поїхав за кордон, де виступав за Селтік, Фіорентину, Саутгемптон і вже згаданий Борнмут. Сумарно на рахунку ветерана 128 матчів в АПЛ, 156 - в шотландському Прем’єршипі, 62 - в Серії А і ще 65 - за збірну Польщі.

Легія - чинний чемпіон Польщі. Раніше варшавський клуб торгував воротаря Ворскли Дмитра Різника, але домовитися не зміг.

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