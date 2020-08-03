Суркіс: Гравці Динамо грають за збірну душею, а за що грає Мораес?

Форвард Шахтаря Жуніор Мораес обманув президента Динамо Ігоря Суркіса, коли переходив у донецький клуб.

Про це розповів сам власник київського клубу.

"Коли у нас Мораес йшов в Шахтар, я не мав претензій ні до Ахметова, ні до Палкіна. У мене були претензії до футболіста, який дивився мені в очі і говорив, що не перейде в Шахтар ні за яких обставин. Або залишиться в Динамо, або перейде в інший клуб. Він міг сказати: мені дають кращі умови, тому я переходжу в Шахтар.

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Може бути, мені б вдалося перебити цю пропозицію, враховуючи, що у нас залишався фактично один нападник. Він мене обдурив - і тільки в цьому проблема. Мораес після переходу показує якісний футбол, тим більше за нього доводиться вболівати в національній збірній. Наші футболісти грають за збірну душею і серцем, а за що грають вони - це потрібно запитати у них", - сказав Суркіс.