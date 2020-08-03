Маліновський: Наступний сезон Серії А буде набагато сильнішим

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський оцінив перспективи наступного сезону у чемпіонаті Італії.

Про це розповів сам футболіст.

"Сезон закінчений на хорошій ноті. Звичайно, в Аталанті ніхто не очікував такого результату, тому що Містер говорив перед початком чемпіонату, що буде важко повторити цей успіх, адже є багато клубів, у яких бюджет і можливості вищі, ніж у Аталанти. Але все ж ми виконали завдання, потрапили знову в Лігу чемпіонів.

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Вважаю, що для першого сезону в Італії показав себе досить непогано. В Італії футболістові дуже складно прийти і відразу показувати результат, розуміння гри. Все-таки мову потрібно вчити, вимоги тренерські потрібно виконувати, і, як то кажуть, вчитися кожен день. Щотижня щось нове дізнаєшся, тому є куди рости. Наступний сезон буде набагато сильнішим", - відзначив Маліновський.