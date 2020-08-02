Суркіс - про призначення Луческу: У нас суспільство, яке все намагається перетворити в політику

Головний тренер Динамо Мірча Луческу є професійним тренером, який дуже гідно працював в клубі головному супернику.

Про це заявив президент киян Ігор Суркіс.

"Я вважав, що у нас дуже розумні вболівальники. У більшій своїй мірі. Що вони правильно оцінять цей хід. Я виходив тільки з спортивного принципу, а не з політичного. Як у нас у Верховній Раді: сидять в одній фракції, а потім переходять в іншу. Заходять до парламенту з однією партією, а в кінці виявляються в інший. Ось це я вважаю зрадою. Є ж якісь принципи. Філософія однієї партії відрізняється від іншої. А тут професійний тренер, який дуже гідно працював в клубі-нашому головному супернику. Завоював дуже багато трофеїв.

Він виявився вільним. Непотрібний - неправильне слово. Він тут же виявився затребуваним в Зеніті. У нього могло щось не вийти, але для нього повинні були бути створені умови роботи не гірші, ніж були раніше. Я вважав, що людьми це буде оцінено професійно, але у нас таке суспільство, яке все намагається перетворити в політику. А Динамо - це приватний клуб", - сказав Суркіс.