Донецький Олімпік зараз активно шукає підсилення складу.

Про це розповів головний тренер Ігор Климовський.

"У нас є нові хлопці, які поки ще не встигли засвоїти всі наші вимоги. Ми зараз активно шукаємо підсилення. У кожну лінію нам потрібно знайти по 2-3 виконавця. Чемпіонат довгий, ніхто не застрахований від травм, дискваліфікації. Потрібно бути готовими до таких ситуацій. Та й здорову конкуренцію ніхто не відміняв", - сказав Климовський.