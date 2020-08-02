 У кожну лінію Олімпіку потрібно по 2-3 гравця, - Климовський | Футбол | Champion.com.ua
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Климовський: У кожну лінію Олімпіку потрібно по 2-3 гравця

Сьогодні 12:41 677 0
Донецька команда має бути готова до будь-яких ситуацій по ходу сезону
Климовський: У кожну лінію Олімпіку потрібно по 2-3 гравця
#Олімпік, #Климовський

Джерело - офіційний сайт Олімпіка.

Донецький Олімпік зараз активно шукає підсилення складу.

Про це розповів головний тренер Ігор Климовський.

"У нас є нові хлопці, які поки ще не встигли засвоїти всі наші вимоги. Ми зараз активно шукаємо підсилення. У кожну лінію нам потрібно знайти по 2-3 виконавця. Чемпіонат довгий, ніхто не застрахований від травм, дискваліфікації. Потрібно бути готовими до таких ситуацій. Та й здорову конкуренцію ніхто не відміняв", - сказав Климовський.

Нагадаємо, Олімпік підписав білоруського нападника.

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