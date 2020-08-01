Металіст 1925 відмінив тренування через коронавірус

У Металісті 1925 скасували тренувальний процес команди через спалах коронавірусу.

Про це розповів глава наглядової ради харківського клубу Сергій Стороженко в ефірі ТК Футбол.

"Можна офіційно сказати, що в клубі є хворі коронавірус. Поки не скажу цифру і не назву прізвища без згоди людей. Але підтверджую, що таке у нас сталося.

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Тренувальний процес скасований до тих пір, поки ми не отримаємо результати останнього тестування.

Якщо хтось із гравців виявиться хворим, будемо діяти згідно з протоколом і вирішувати", - розповів Стороженко.