Металіст 1925 відмінив тренування через коронавірус

Джерело - Чемпіон.
У Металісті 1925 скасували тренувальний процес команди через спалах коронавірусу.
Про це розповів глава наглядової ради харківського клубу Сергій Стороженко в ефірі ТК Футбол.
"Можна офіційно сказати, що в клубі є хворі коронавірус. Поки не скажу цифру і не назву прізвища без згоди людей. Але підтверджую, що таке у нас сталося.
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Тренувальний процес скасований до тих пір, поки ми не отримаємо результати останнього тестування.
Якщо хтось із гравців виявиться хворим, будемо діяти згідно з протоколом і вирішувати", - розповів Стороженко.