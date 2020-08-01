Колос зможе зіграти в Лізі Європи на своєму стадіоні

Про це розповів головний тренер команди Руслан Костишин

Терміни будівництва нового стадіону Колоса витримуються, і перший домашній матч сезону команда з Ковалівки проведе вже на своєму полі.

Про це розповів головний тренер команди Руслан Костишин.

"Думаю, що в Лізі Європи ми будемо грати на нашому стадіоні. Звичайно, президент знає більше, але, наскільки я знаю, терміни витримуються, і перший домашній матч сезону проведемо вже на своєму полі", - сказав Костишин.

Нагадаємо, один із лідерів Колоса продовжив контракт з клубом.

Раніше повідомлялося, що Колос може підписати колишнього захисника Вардара.