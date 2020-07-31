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Вукоєвич: Коли будуть хороші результати - фанати приймуть Луческу

Сьогодні 22:16 541 0
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Вукоєвич: Коли будуть хороші результати - фанати приймуть Луческу
#Вукоєвич, #Луческу, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Помічник головного тренера Динамо Огнєн Вукоєвич впевнений, що уболівальники приймуть Луческу, коли команда почне показувати хороший результат.

Про це розповів сам хорватський спеціаліст.

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"Найважливіше - результат. Коли будуть хороші результати - фанати приймуть Луческу. Він відмінний тренер, він може отримати потрібний результат - потрапити в Ліги чемпіонів. Динамо необхідні результати відразу, а Луческу в цьому справжній майстер.

Крім того, він ще й чудовий фахівець з розвитку молодих гравців. Подивіться, скільки футболістів при ньому заграли в Шахтарі. Луческу - це зараз краще рішення, він добре знайомий з українським футболом і прекрасно знає Шахтар", - розповів Вукоєвич.

Нагадаємо, Луческу провів перше тренування Динамо.

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