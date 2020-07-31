Президент Наполі підтвердив трансфер нападника за 80 млн євро

Президент Наполі Ауреліо де Лаурентіс назвав деталі трансфер Віктора Осімхена з французького Лілля.

Про це розповів сам глава клубу з Неаполя.

"Ми дуже раді, що змогли його підписати. Віктор радий, що приєднався до нас і вже отримав футболку з дев'ятим номером.

Гаттузо дуже наполягав на даному трансфері, а наш спортивний директор виконав відмінну роботу. Лілль отримає близько 80 млн, а Осімхен буде отримувати 4 млн на рік", - заявив де Лаурентіс.