Президент Наполі підтвердив трансфер нападника за 80 млн євро

Джерело - ua-football.com.
Президент Наполі Ауреліо де Лаурентіс назвав деталі трансфер Віктора Осімхена з французького Лілля.
Про це розповів сам глава клубу з Неаполя.
"Ми дуже раді, що змогли його підписати. Віктор радий, що приєднався до нас і вже отримав футболку з дев'ятим номером.
Гаттузо дуже наполягав на даному трансфері, а наш спортивний директор виконав відмінну роботу. Лілль отримає близько 80 млн, а Осімхен буде отримувати 4 млн на рік", - заявив де Лаурентіс.
У минулому сезоні Віктор забив 18 голів в 38 матчах.
Нагадаємо, Наполі підписав нападника Лілля за 81 млн євро.