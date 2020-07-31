Фінал Кубка Англії. Королівське завершення сезону

Прогноз на матч Арсенал - Челсі: обидві команди заб’ють. Коефіцієнт 1.7

Для Англії – це традиційно головний матч сезону. Яскравий, непередбачуваний, з королівською родиною у віп-ложі Вемблі. Арсенал хоче не лише в 14-е в історії виграти цей трофей, але й вибороти путівку в Лігу Європи і зіграти з Ліверпулем за Суперкубок Англії. Мотивація Челсі - просто взяти статусний трофей. Путівка в Лігу чемпіонів у команди вже є. Як може завершитися ця зустріч аналізує тренер збірної України та експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Форма Арсенал

"Каноніри" посіли 8-е місце в АПЛ – це найгірший результат клубу за останні 25 років. В сезоні-1994/95 Арсенал фінішував 12-м, після чого лондонці запросили Арсена Венгера. "Каноніри" мали шанси завершити сезон в топ-6, але в передостанньому турі команда Мікеля Артети програла Астон Віллі (0:1).

На шляху до фіналу Кубка Англії Арсенал пройшов відразу три клуби АПЛ – Борнмут (2:1), Шеффілд Юнайтед (2:1) і у півфіналі Манчестер Сіті (2:0). Останній результат не вважатимемо сенсацією – "Каноніри" впевнено і грамотно обіграли чинного володаря трофею завдяки дублю Обамеянга.

Форма Челсі

"Сині" завершили сезон в АПЛ на 4-у місці. Задачу-мінімум (путівку в ЛЧ) Лемпард виконав. При цьому, Лемпард досяг найкращого результату в АПЛ для тренерів-дебютантів з сезону-1994/95, коли Френк Кларк посів з "Ноттінгем Форест" 3-є місце.

Як і Арсенал, в цьому сезоні Кубка Англії Челсі обіграв трьох представників АПЛ. Щоправда, усі вони були з топ-5 – Ліверпуль (2:0), Лестер (1:0) і МЮ (3:1). Перемогу в півфіналі над "МЮ" багато хто списав на привози Де Хеа. Насправді ж, "Челсі" переважав суперника за всіма ігровими показниками, а голи Жиру, Маунта і автогол Магуайра були цілком логічними.

Арсенал - Челсі. Статистика зустрічей

Суперники регулярно перетинаються у найрізноманітніших турнірах і боротьба йде з перемінним успіхом. Скажімо, баланс останніх 10 матчів такий: 3 перемоги Челсі, 3 перемоги Арсеналу, 4 нічиї.

В травні 2019-го суперники зійшлися у фіналі Ліги Європи і тоді в Баку команда Мауріціо Саррі розгромила команду Унаї Емері 4:1 (Жиру, Педро, Азар-2 – Івобі).

Цього сезону команди двічі зіграли в АПЛ. Вдома "Арсенал" програв 1:2 (Обамеянг – Жоржиньо, Абрахам), а на "Стемфорд Брідж" суперники зіграли внічию 2:2 (Жоржиньо, Аспілікуета – Мартінеллі, Бельєрін).

Арсенал - Челсі. Статистика

• Арсенал не програв у 28 з 31 останнього матчу в Кубку Англії

• Челсі виграв 9 з 10 останніх матчів в Кубку Англії

• В 5 з останніх 7 поєдинків в Кубку Англії Челсі виграв як перший тайм, так і матч загалом

• В 5 з 6 останніх особистих зустрічей в усіх турнірах було забито більше 2.5 голів

• В 8 з 11 останніх особистих зустрічей в усіх турнірах забивали обидві команди

Арсенал - Челсі. Прогноз

Якщо Арсенал програє цей матч, то вперше з 1996 року залишиться без єврокубків. Артета вже довів, що вміє перемагати сильніших за себе, тому тактично Арсенал буде готовий краще. У Челсі команда більш зіграна. Суперники точно обміняються голами, а основний час може завершитися внічию. Долю трофею вирішить клас окремих виконавців. Наприклад, Обамеянга чи Вілліана.