Головний тренер Зорі порівнян українських лівих захисників

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Динамо Віталій Миколенко має одну важливу перевагу над гравцем Зорі Богданом Михайліченком.

Про це розповів головний тренер луганців Віктор Скрипник.

"Миколенко тактично сильніший за Михайліченка. Так, можливо, Богдан не поступається за виконавчою майстерністю, але молодий динамівець тактично дуже зрілий футболіст", - зауважив спеціаліст.

Нагадаємо, напередодні українські футболісти Динамо вийшли з відпустки та встигли провести перше тренування під керівництвом Луческу.