Колектив київського Динамо добре прийняв нового тренера Мірчу Луческу на першому тренуванні.

Півзахисник київського Динамо датчанин Міккель Дуелунд

"У нас була дуже хороша і водночас нелегке тренування. Напевно, в моїй кар'єрі ще не було таких важких тренувань в перший день після відпустки. Ми провели на полі практично дві години. Але все відмінно, хоч ми і виглядали трохи втомленими, але це дуже гарне почуття.

Вступна промова головного тренера стала хорошою мотивацією. Упевнений, у всіх хлопців зараз відмінний настрій на роботу. Є що доводити тренеру, якого поважають в усьому футбольному світі. Тепер наша справа - старанно працювати і, думаю, через якийсь час наша команда покаже хороший прогрес.

Я був в Данії, в своєму рідному Орхусі, провідував батьків, сестру, друзів - всю сім'ю. Я навіть не думав про відпочинок де-небудь на курорті. Важливо було перезавантажитися ментально, набратися нових сил і відвідати близьких.

Ми є чинними володарями Суперкубка і тепер повинні захистити цей титул. В принципі, ми звикли щороку грати з Шахтарем за трофей на самому початку сезону. Це непогана мотивація підготуватися до перших ігор якнайкраще.

Зараз на це є 20 - 25 днів, після яких ми повинні будемо показати, якого прогресу ми досягли за цей короткий термін. Це буде першою хорошою перевіркою для нас", - сказав Дуелунд.