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Маркевич: Луческу потрібно замінити в Динамо більше половини основи

Сьогодні 10:25 774 2
На думку фахівця Динамо має кадрові проблеми
Маркевич: Луческу потрібно замінити в Динамо більше половини основи
#Луческу, #Динамо, #Маркевич

Джерело - zbirna.com.

Румунському фахівцеві Мірчі Луческу у київському Динамо без кадрової чистки не обійтися.

Про це заявив колишній головний тренер Металіста і Дніпра Мирон Маркевич.

"У Луческу під рукою завжди були класні виконавці. Завдяки президенту Шахтаря Рінату Ахметову румунський наставник ні в чому не знав відмови. Молодих іноземців тренер розвивав, інакше гірники не показали б таких результатів.

А що стосується вашого питання, то проти Шахтаря завжди було складно грати. Хоча з Дніпром ми знайшли ключ до успіхів, тричі обігравши донеччан і один раз зігравши з ними внічию. З "Металістом" ми теж вигравали в Шахтаря, правда, не так часто.

З тим складом, який є на сьогодні, не бачу великих перспектив. Якщо наставнику вдасться якісно підсилитися, а це як мінімум відсотків 50 основної обойми, то може щось і вийде. Все залежить від того, про що домовлявся президент Динамо Ігор Суркіс з Мірчею Луческу. Однак, вважаю, що права на помилку у наставника немає2, - зазначив Маркевич.

Нагадаємо, Луческу провів перше тренування Динамо.

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