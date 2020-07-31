Маркевич: Луческу потрібно замінити в Динамо більше половини основи

Румунському фахівцеві Мірчі Луческу у київському Динамо без кадрової чистки не обійтися.

Про це заявив колишній головний тренер Металіста і Дніпра Мирон Маркевич.

"У Луческу під рукою завжди були класні виконавці. Завдяки президенту Шахтаря Рінату Ахметову румунський наставник ні в чому не знав відмови. Молодих іноземців тренер розвивав, інакше гірники не показали б таких результатів.

А що стосується вашого питання, то проти Шахтаря завжди було складно грати. Хоча з Дніпром ми знайшли ключ до успіхів, тричі обігравши донеччан і один раз зігравши з ними внічию. З "Металістом" ми теж вигравали в Шахтаря, правда, не так часто.

З тим складом, який є на сьогодні, не бачу великих перспектив. Якщо наставнику вдасться якісно підсилитися, а це як мінімум відсотків 50 основної обойми, то може щось і вийде. Все залежить від того, про що домовлявся президент Динамо Ігор Суркіс з Мірчею Луческу. Однак, вважаю, що права на помилку у наставника немає2, - зазначив Маркевич.