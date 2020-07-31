Олександрія запланувала два спаринги з командами УПЛ

Після короткої відпустки Олександрія збереться вже 5 серпня і розпочне короткі навчально-тренувальні збори перед початком нового чемпіонату.

Про це заявив головний тренер команди Володимир Шаран

"Команда збереться вже 5 серпня. Тренерський штаб запланував два спаринги на 9 серпня з Ворсклою та на 15 серпня з СК Дніпро-1.

Дуже важливо, щоб ми були готові максимально до другого туру, адже після першого буде пауза в зв'язку з матчами збірної України в Лізі Націй проти Швейцарії та Іспанії", - сказав Шаран.