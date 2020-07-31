Скрипник: Сказав Вердеру, що Михайліченко для Бундесліги сируватий

Німецький клуб Вердер цікавився перспективами захисника Богдана Михайличенка.

Про це заявив головний тренер команд Віктор Скрипник

"Була розмова з представниками Вердера, з головним скаутом. Вони просто знають, кого я треную, дивилися матчі в єврокубках. Вони мені - а ось цей хлопчина? Коли перший раз запитали, то я сказав, що Михайліченко для Бундесліги ще сируватий. Є хороші якості, але сируватий. Я їм кажу - беріть, ви можете собі дозволити. Вони посміялися.

Але для Богдана це було б неправильно. Він би туди приїхав, міг опинитися в другій команді. Навіщо це йому", - зазначив Скрипник.