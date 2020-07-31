Директор спортивних споруд стадіону Зірка Анатолій Гольберг, який розповів про громадянську війну на Донбасі, найближчим часом відвідає заходи з метою патріотичного виховання.

Про це заявив директор ФК Зірка Сергій Кашуба.

"Керівництво клубу не підтримує позицію нашого співробітника. Але я як керівник не маю важелів впливу на особисту позицію членів колективу. В такому випадку ми не можемо погодитися з тим, що в нас громадянська війна. Хочу закликати своїх побратимів, з якими розмовляв вчора і сьогодні, діяти виключно в межах правового поля. А ми, зі свого боку, зробимо низку заходів, заходів, які, я думаю, трошки змінять, трошки вправлять мізки", - сказав Кашуба.