Суркіс: Якщо і з цим тренером у Динамо не вийде - міняти потрібно всіх

Президент Динамо Ігор Суркіс розраховує на успіх команди при новому тренері Мірчі Луческу.

Про це заявив сам менеджер.

"Переведу вам те, що сказав Мірча. Він хоче трофеїв. Але трофеїв не для себе, а, перш за все, для вас. Я вам представляю нового головного тренера. Ви все його прекрасно знаєте. Багато з вас пам'ятають, як цей тренер вас же і обігрував. А тепер він прийшов до нас щоб обігравати вже тих, з ким він побудував систему, команду. Ми з ним багато говорили - система є, але тепер потрібна ваша воля, щоб ви працювали як слід в тренувальному процесі і втілювали цю роботу в результат на футбольному полі.

Вважаю, що якщо з цим тренером у вас не вийде, тоді, напевно, потрібно буде міняти всіх вас. Успіхів вам і всього самого доброго", - сказав Суркіс.