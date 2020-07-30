Скрипник пояснив відмову очолювати російські клуби

Віктор Скрипник вказав на своє відношення до російських клубів.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Ви свого часу відмовили кільком російським клубам. Пояснювали це тим, що не хочете, щоб про вас погано говорили. Ви боїтеся засудження або у вас є принципова політична позиція? Це рішення - сукупність всього. Як би ти не хотів - не можна сказати, що спорт поза політикою, він в політиці. Не я один приймаю рішення. Це як у фільмі є гарний вислів: "Мене погано візьмуть тут і неправильно зрозуміють там".

Не те, щоб я боюся, але не хочеться таке отримувати. Топові клуби - це дійсно спортивний виклик. Спартак, Динамо Київ, Ювентус, Вердер - це все топові команди, вища футбольна матерія, якою хочеться володіти, відповідати їй.

Тут ще я можу сфокусувати. А щось периферійне, аби - аби - вважаю це непотрібним", - розповів Скрипник.