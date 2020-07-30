 Скрипник - про скандал із клаусулами: Президент про це не знав, там був підпис Рафаїлова | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Суркіс жорстко розкритикував ультрас Динамо на презентації Луческу
Сьогодні 13:25 842
Скрипник - про скандал із клаусулами: Президент про це не знав, там був підпис Рафаїлова
Сьогодні 15:02 314
Лопес: Сказав Аруму, що бій з Ломаченком буде для мене розминкою
Сьогодні 14:40 865
Луческу назвав всіх своїх асистентів у Динамо
Сьогодні 14:25 423
Бєлік: Не сумніваюся, що з приходом Луческу буде багато скандалів
Сьогодні 14:09 710
Суркіс: Луческу не сказав нічого поганого про Динамо і вболівальників
Сьогодні 13:53 304
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв
Сьогодні 12:45 8560
Суркіс розповів про майбутнє Михайличенка у Динамо
Сьогодні 12:32 746
Суркіс: Де раніше працював Луческу? Це вже історія
Сьогодні 12:19 455
Шахтар продовжує суперечки з Сарагосою щодо справи Матузалема
Сьогодні 11:33 708
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:55 Футбол Ювентус встановив антирекорд Серії А 83
15:42 Хокей Колишній захисник Донбасу продовжить кар'єру у Франції 340
15:33 Футбол Українські арбітри будуть працювати на фінальному турнірі жіночої Ліги чемпіонів УЄФА 468
15:25 Футбол Волинь - Металург 5:0. Огляд матчу 366
15:14 Баскетбол БК Одеса продовжив контракти з трьома гравцями і підписав першого новачка 334
15:02 Футбол Скрипник - про скандал із клаусулами: Президент про це не знав, там був підпис Рафаїлова 314
14:55 Футбол Прикарпаття - Агробізнес 0:1. Огляд матчу 523
14:40 Бокс Лопес: Сказав Аруму, що бій з Ломаченком буде для мене розминкою 865
14:25 Футбол Луческу назвав всіх своїх асистентів у Динамо 423
14:09 Футбол Бєлік: Не сумніваюся, що з приходом Луческу буде багато скандалів 710
13:53 Футбол Суркіс: Луческу не сказав нічого поганого про Динамо і вболівальників 304
13:38 Футбол Луческу: Після підписання контракту з Динамо я зателефонував президенту Шахтаря 1252
13:25 Футбол Суркіс жорстко розкритикував ультрас Динамо на презентації Луческу 842
13:11 Блог Всі голи Супряги в сезоні 2019/20 252
13:11 Футбол Луческу вказав на кадрові проблеми Динамо 1484
12:55 Футбол Суркіс повідомив про фінансові умови контракту Луческу 1377
12:46 Футбол Луческу: Я дуже радий повернутися в Україну 1250
12:45 Бокс Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв 8560
12:32 Футбол Суркіс розповів про майбутнє Михайличенка у Динамо 746
12:19 Футбол Суркіс: Де раніше працював Луческу? Це вже історія 455
12:09 Баскетбол Миколаїв підписав американського захисника 1392
11:51 Футбол Миколаїв - Металіст 1925 3:2. Огляд матчу 1468
11:48 Блог Журналістка, яку обматюкав Алієв, стала мамою 487
11:33 Футбол Шахтар продовжує суперечки з Сарагосою щодо справи Матузалема 708
11:15 Футбол Удінезе - Лечче 1:2. Огляд матчу 1614

Скрипник - про скандал із клаусулами: Президент про це не знав, там був підпис Рафаїлова

Сьогодні 15:02 314 0
Фахівець розповів про справу із клаусулами
Скрипник - про скандал із клаусулами: Президент про це не знав, там був підпис Рафаїлова
#Скрипник, #Зоря, #Рафаїлов

Джерело - Чемпіон.

Зниження відступних (клаусул) клубу Зоря у контрактах гравців організував Сергій Рафаїлов без відома президента клубу Євгена Геллера.

Про це заявив головний тренер команд Віктор Скрипник

"В офіс клубу надійшов лист із Андерлехту, що клуб акцептує опцію. Я питаю: "А що за опція?". А мені кажуть: "Про 500 000". Я запитую – щодо кого, Михайліченка? Як так? Передав генеральному, він - президенту [Євгенові Геллеру]. А він вже почав розмовляти з агентом. Оце й усе. А тоді зрозуміли, що це непоправно, бо гравець стоїть на своєму, а його підпис відповідає дійсності.

Це був виписаний документ від колишнього генерального директора [Сергія Рафаїлова] для футболіста, агента, щоб його продали в клуб. Скільки таких паперів? Я знаю про два. Навіщо? А ви спитайте його.

Він викликав Вадима [Вадим Шаблій - керівник футбольного агентства], це були його футболісти. Поспілкувався з ним. Зрозумів, що ця процедура непоправна, що 2 гравці підуть з команди. Шаблій пояснив, що це офіційний документ, виданий генеральним директором.

Мені як тренеру образливо, бо ці гравці коштують більше і на виході нам було б комфортніше, щоб вони пішли за більші гроші. Ми багато розмовляли [з Михайліченком і Чеберком] один на один, вся команда, я, сміялися. Але як би ти не хотів, вже не було тієї іскри у них", - зазначив Скрипник.

Раніше, Зоря підписала бразильського захисника.

Коментарі ()