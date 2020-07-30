Скрипник - про скандал із клаусулами: Президент про це не знав, там був підпис Рафаїлова

Зниження відступних (клаусул) клубу Зоря у контрактах гравців організував Сергій Рафаїлов без відома президента клубу Євгена Геллера.

Про це заявив головний тренер команд Віктор Скрипник

"В офіс клубу надійшов лист із Андерлехту, що клуб акцептує опцію. Я питаю: "А що за опція?". А мені кажуть: "Про 500 000". Я запитую – щодо кого, Михайліченка? Як так? Передав генеральному, він - президенту [Євгенові Геллеру]. А він вже почав розмовляти з агентом. Оце й усе. А тоді зрозуміли, що це непоправно, бо гравець стоїть на своєму, а його підпис відповідає дійсності.

Це був виписаний документ від колишнього генерального директора [Сергія Рафаїлова] для футболіста, агента, щоб його продали в клуб. Скільки таких паперів? Я знаю про два. Навіщо? А ви спитайте його.

Він викликав Вадима [Вадим Шаблій - керівник футбольного агентства], це були його футболісти. Поспілкувався з ним. Зрозумів, що ця процедура непоправна, що 2 гравці підуть з команди. Шаблій пояснив, що це офіційний документ, виданий генеральним директором.

Мені як тренеру образливо, бо ці гравці коштують більше і на виході нам було б комфортніше, щоб вони пішли за більші гроші. Ми багато розмовляли [з Михайліченком і Чеберком] один на один, вся команда, я, сміялися. Але як би ти не хотів, вже не було тієї іскри у них", - зазначив Скрипник.