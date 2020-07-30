Луческу: Після підписання контракту з Динамо я зателефонував президенту Шахтаря

Президент Шахтаря Рінат Ахметов побажав успіхів Мірчі Луческу у київському Динамо.

Про це заявив сам Луческу.

"Після того як підписав контракт, я зателефонував президенту Шахтаря. Він побажав мені удачі. Він зрозумів, чому я перейшов в Динамо, що я хотів повернутися в Україну. У мене багато емоцій і сил, я хочу віддати це футболу.

В Україні є чемпіонат, який росте і трансформується і я хочу внести свою лепту в розвиток чемпіонату України", - сказав Луческу.