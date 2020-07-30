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Бєлік: Не сумніваюся, що з приходом Луческу буде багато скандалів

Сьогодні 14:09 709 0
Екс-гравець Шахтаря - про румунського фахівця
Бєлік: Не сумніваюся, що з приходом Луческу буде багато скандалів
#Луческу, #Шахтар, #Динамо, #Бєлік

Джерело - ТК Футбол.

Є велика кількість уболівальників Динамо, для яких прихід Луческу не став чимось зухвалим. 

Про це заявив колишній футболіст Шахтаря Олексій Бєлік.

"Важко зрозуміти, що це було насправді. Зрозуміло, що на Луческу чиниться величезний тиск і поки що він не припиняється. Напевно, він звик працювати з таким фоном, навіть може краще себе відчувати. Але, водночас, навіть такому досвідченому фахівцеві властиві якісь слабкості, якщо говорити про ті листи, які опублікували румунські ЗМІ. Але, очевидно, що Ігор Михайлович або Григорій Михайлович його переконали все ж працювати з Динамо.

Є велика кількість уболівальників Динамо, для яких прихід Луческу не став чимось зухвалим. Вони розуміють, що є історія, але є і сьогодення, і майбутнє. Тому Динамо і потрібен такий тренер, як Луческу. Дістати іншого тренера буде дуже важко. З причини економічних можливостей, в тому числі. Але ця група уболівальників пасивна, вона десь висловилася один раз і на цьому все закінчилося.

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А є інша категорія. Можливо, не найчисленніша армія уболівальників, але вони радикально сприймають ситуацію. Я не знаю, чому і навіть не можу сказати, як довго вони будуть чинити опір цьому рішенню. Складно прогнозувати, як будуть складатися їхні стосунки в подальшому. Сподіваюся, обійдеться без скандалів, які виходять за рамки закону. Те, що будуть скандали в рамках матчу, на футбольному полі, я в цьому навіть не сумніваюся. Але це все цікаво і ми будемо це обговорювати. У цьому сенсі є навіть плюс - інтерес до чемпіонату зросте", - сказав Бєлік.

Нагадаємо, Суркіс дозволив Вукоєвичу поєднувати роботу у Динамо та збірній Хорватії.

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