Бєлік: Не сумніваюся, що з приходом Луческу буде багато скандалів

Є велика кількість уболівальників Динамо, для яких прихід Луческу не став чимось зухвалим.

Про це заявив колишній футболіст Шахтаря Олексій Бєлік.

"Важко зрозуміти, що це було насправді. Зрозуміло, що на Луческу чиниться величезний тиск і поки що він не припиняється. Напевно, він звик працювати з таким фоном, навіть може краще себе відчувати. Але, водночас, навіть такому досвідченому фахівцеві властиві якісь слабкості, якщо говорити про ті листи, які опублікували румунські ЗМІ. Але, очевидно, що Ігор Михайлович або Григорій Михайлович його переконали все ж працювати з Динамо.

Є велика кількість уболівальників Динамо, для яких прихід Луческу не став чимось зухвалим. Вони розуміють, що є історія, але є і сьогодення, і майбутнє. Тому Динамо і потрібен такий тренер, як Луческу. Дістати іншого тренера буде дуже важко. З причини економічних можливостей, в тому числі. Але ця група уболівальників пасивна, вона десь висловилася один раз і на цьому все закінчилося.