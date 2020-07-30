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Шахтар продовжує суперечки з Сарагосою щодо справи Матузалема

Сьогодні 11:33 479 0
Іспанському клубу заплатити за боргами заважає пандемія коронавірусу
Шахтар продовжує суперечки з Сарагосою щодо справи Матузалема
#Сарагоса, #Шахтар, #Матузалем

Джерело - sport.ua.

Шахтар і Сарагоса продовжують суперечки щодо виплати боргу за трансфер бразильця Франселіну Матузалема.

Про це повідомляє El Periodico de Aragon.

Сарагоса звернулася до місцевого арбітражного суду з метою домогтися скасування виплати платежів по справі про банкрутство в нинішньому році і перенесення їх на наступні періоди. Свій запит в Сарагосі мотивують пандемією коронавірусу, яка завдала серйозних фінансових втрат клубу, в тому числі і позбавивши можливості заробітку на продажу квитків і атрибутики фанатам на стадіоні.

Звернення до суду Сарагоси датоване 26 червня, а 2 липня клуб повинен був здійснити виплату 2,4 мільйона євро боргу із загальної суми в 27,2 мільйона. Всього арагонский клуб, за раніше затвердженим планом, повинен розрахуватися з боргами до 2025 року. При цьому, в 2018 і 2019 роках Сарагоса вже виплатила кредиторам 1,36 і 1,679 мільйона євро відповідно.

Шахтар не є єдиним кредитором Сарагоси в цій справі. Відзначається, що нинішнє прагнення піти від платежу в 2020 році оскаржили чотири кредитори, серед яких, крім гірників, джерело виділяє і Мілан.

Також наголошується, що Шахтарю Сарагоса винна 40% (5,4 мільйона євро) від раніше присудженої суми в 13,5 мільйонів євро.

Поки невідомо, як складеться справа, тому як суди в Іспанії не працюватимуть до середини серпня. Однак Сарагоса пропонує і варіант повного скасування виплат за боргами до моменту повернення клубу в Ла Лігу. Це нібито дасть арагонцями можливість відразу отримати близько 40 мільйонів євро, після чого клуб одномоментно розрахується по боргах. Також Сарагоса має намір апелювати до існуючої в Іспанії судової і юридичної практики, згідно з якою виплати за боргами для компаній, які постраждали від пандемії коронавірусу, переносяться на 2021 рік.

Нагадаємо, влітку 2007 року Франселіну Матузалем в односторонньому порядку розірвав контракт з Шахтарем, перейшовши в Сарагосу фактично на правах вільного агента. Згодом донецький клуб провів ряд судових позовів в різних інстанціях, в тому числі Спортивному арбітражному суді Лозанни і Федеральному трибуналі Швейцарії, де домігся рішення на свою користь, за яким Матузалем і Сарагоса зобов'язані були компенсувати гірникам 13,5 мільйонів євро. Однак іспанський клуб згодом оголосив про процедуру банкрутства, в результаті чого йому вдалося зменшити чималу частину боргів.

Відзначимо, що Сарагоса зайняла 3-е місце за підсумками регулярного сезону в Сегунді, потрапивши в плей-оф за право пробитися в Ла Лігу, проте матчі цієї стадії були перенесені не невизначений час через спалах коронавірусу в клубах ліги.

Нагадаємо, Шахтар переграв Верес у контрольному матчі.

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