Каштру: У Шахтаря є нагода дійти до фіналу Ліги чемпіонів

Головною метою Шахтаря у Лізі Європи – є вихід у фінал турніру.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Передусім думаємо про поєдинок з Вольфсбургом, у жодному разі не забуваючи головної мети – нагоди пройти до фіналу. Однак зараз не слід про це думати. Необхідно дуже шанобливо розглядати Вольфсбург і розуміти, що це компетентна команда.

Фактори успіху? Це те, як ми підходитимемо до кожної гри. Маємо розглядати будь-який матч як дуже і дуже складний. Нам протистоїть представник Бундесліги, одного з п’ятьох провідних європейських чемпіонатів. У Вольфсбургу є футболісти, що можуть вирішити підсумок гри будь-якої миті. Проте ми зараз здебільшого дивимось на себе, чудово знаючи, на що здатен суперник. Розуміємо, що можливість пройти до 1/4 фіналу має як Шахтар, так і Вольфсбург", - розповів Каштру.