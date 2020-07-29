Джерело - UA-футбол.
До матчу з Маріуполем у фіналі плей-оф за останню путівку від України в Лігу Європи, у Колоса не готуються Олег Ільїн та Андрій Богданов.
Про це повідомляє телеканал Футбол.
Вони відновлюються після травм. Після дискваліфікації повернувся Вадим Мілько.
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У понеділок в команди Руслана Костишина був вихідний. А вівторок ковалівці переїхали до Києва і оселилися в готелі. До матчу з Маріуполем вони готуються на стадіоні імені Баннікова.
Матч Колос - Маріуполь відбудеться сьогодні, 29 липня, початок - о 19:30.