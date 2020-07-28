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Дочка Лобановського відреагувала на призначення Луческу

Сьогодні 21:15 1958 0
Світлана Лобановська прокоментувала призначення Мірчі Луческу на пост головного тренера Динамо
Дочка Лобановського відреагувала на призначення Луческу
#Лобановська, #Луческу, #Динамо

Джерело - ua-football.com.

Президент Динамо зробив правильний вибір, коли призначив Мірчу Луческу новим головним тренером киян.

Про це розповіла дочка легендарного тренера Динамо Валерія Лобановського Світлана.

"Вас не дивує позиція донецького Шахтаря в цій ситуації? Раптом відразу Луческу з ідола перетворився для гірників в зрадника.

Це, щонайменше, дивно. Таке враження, що Шахтар принижений і ображений рішенням Мірчі прийняти Динамо. Ще зовсім недавно перехід Мораеса з київського клубу в донецький представлявся в абсолютно протилежному світлі. А тут прямо шквал негативу на адресу людини, який, власне, і вивів Шахтар на його нинішні висоти.

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Знаєте, адже саме ця позиція донецької сторони, здається, підтверджує, що Ігор Суркіс зробив правильний вибір. Принаймні Шахтар, судячи з усього, вже не відчуває себе настільки комфортно, як раніше. І в цьому плані намічений на 25 серпня матч з Динамо за Суперкубок бачиться надзвичайно цікавим. Думаю, це буде гарний початок нової історії київського клубу, - сказала Лобановська.

Нагадаємо, Луческу визначився із помічниками у Динамо.

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