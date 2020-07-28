Дочка Лобановського відреагувала на призначення Луческу

Президент Динамо зробив правильний вибір, коли призначив Мірчу Луческу новим головним тренером киян.

Про це розповіла дочка легендарного тренера Динамо Валерія Лобановського Світлана.

"Вас не дивує позиція донецького Шахтаря в цій ситуації? Раптом відразу Луческу з ідола перетворився для гірників в зрадника.

Це, щонайменше, дивно. Таке враження, що Шахтар принижений і ображений рішенням Мірчі прийняти Динамо. Ще зовсім недавно перехід Мораеса з київського клубу в донецький представлявся в абсолютно протилежному світлі. А тут прямо шквал негативу на адресу людини, який, власне, і вивів Шахтар на його нинішні висоти.

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Знаєте, адже саме ця позиція донецької сторони, здається, підтверджує, що Ігор Суркіс зробив правильний вибір. Принаймні Шахтар, судячи з усього, вже не відчуває себе настільки комфортно, як раніше. І в цьому плані намічений на 25 серпня матч з Динамо за Суперкубок бачиться надзвичайно цікавим. Думаю, це буде гарний початок нової історії київського клубу, - сказала Лобановська.