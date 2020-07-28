Луческу повинний підписати додаткові документи, щоб стати тренером Динамо

Джерело - Футбол NEWS.
Мірче Луческу сьогодні, 28 липня, прилетів до Києва.
Про це повідомляє Футбол NEWS.
Луческу не мав жодних контактів з журналістами і відразу з аеропорту поїхав на базу Динамо в Конча-Заспі.
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За інформацією джерела, 74-річний тренер ще повинен підписати деякі документи, які остаточно затвердять його в статусі нового наставника Динамо.
30 липня запланована пресконференція та офіційна презентація Луческу.
Нагадаємо, Вукоєвич прибув у Київ для переговорів із Суркісом.