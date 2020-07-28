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Динамо пояснило лист Луческу, показавши листування із Суркісом

Сьогодні 10:55 1081 0
Клуб показав листування Мірчі Луческу і Ігоря Суркіса
Динамо пояснило лист Луческу, показавши листування із Суркісом
#Динамо, #Суркіс, #Луческу

Джерело - ФК Динамо.

На сторінки румунської преси потрапив текст листа, який Мірча Луческу адресував особисто Ігорю Суркісу ще  25 липня, але фахівець залишається у Динамо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Супроводжуючи електронне послання телефонним дзвінком, пан Луческу акцентував у розмові з президентом Динамо на тому, що не хотів би своєю присутністю в команді створити будь-які проблеми сім'ї Суркісів. Тому, перебуваючи під незгладимим враженням від реакції частини київських уболівальників і ЗМІ у зв'язку з його запрошенням до Динамо, Мірча змушений був поділитися з Ігорем Михайловичем деякими сумнівами.

Окрім задушевної бесіди, Ігор Суркіс у той же день відповів пану Луческу таким же особистим посланням в епістолярному жанрі. На що, у свою чергу, Мірча теж письмово запевнив президента Динамо в тому, що він готовий прийняти цей виклик і приступити до роботи вже у вівторок, 28 липня.

Оскільки навколо даної теми тривають спекуляції, президент Динамо вирішив оприлюднити листування з паном Луческу, щоб не плодити чутки та плітки про реальні наміри сторін. Нижче додаються тексти електронних листів один одному Ігоря Суркіса та Мірчі Луческу.

***

На жаль, я прийняв рішення відмовитися від співпраці з командою Динамо Київ.

Хочу подякувати родині Суркіс за довіру та за зроблену пропозицію, але відчуваю, що не зможу працювати в атмосфері неприйняття, що виходить від тієї частини вболівальників, підтримки яких команда найбільше потребує в моменти спортивних баталій.

Я ніколи не був боягузом, я завжди приймав спортивні виклики. Про це свідчать переходи з Галатасарая в Бешикташ, з Динамо Бухарест у Рапід Бухарест. У даних командах вболівальники завжди були противниками, але справедливими, готовими прийняти з відкритими обіймами, і, саме з їх допомогою, я зміг виграти чемпіонати в даних країнах.

Я не можу допустити, щоб фанати клубу діяли проти інтересів клубу. Вважаю, що настав момент для змін, які можуть принести наснагу, ентузіазм, мотивацію та зможуть повернути команду на той високий рівень, на який вона має право завдяки своїм традиціям і історії.

Мій прихід у Динамо Київ в якості головного тренера не має нічого спільного з вартістю контракту, оскільки гроші - це останнє, що мене цікавило в даній ситуації. Тим паче що ширилися чутки про нечуваний контракт, а це абсурдно, враховуючи фінансові можливості клубу на даному етапі.

Я хотів повернутися в український футбол, оскільки саме тут я пізнав багато моментів задоволення своєю роботою. Я хотів знову ввійти в цю хвилюючу та неперевершену атмосферу під назвою футбол. Я робив це з ентузіазмом, з абсолютною впевненістю в потенціалі молодих українських футболістів, багато з яких є членами національних збірних.

Я хотів змагань, таких, які були в Україні кілька років тому, змагань, які б порадували трибуни. Україна на це заслуговує.

М. Луческу

***

Шановний Містере!

Хвиля емоцій частини вболівальників Динамо не може стати визначальним фактором для майбутнього команди, яка готова до нових випробувань під Вашим керівництвом.

Ми обидва прийняли непросте рішення. Але воно було всебічно осмисленим, відповідальним і надзвичайно мотивованим. Керівництво клубу цілком усвідомлено зробило Вам пропозицію, розуміючи всі ризики, які виникнуть у фанатському середовищі навколо такого кроку.

Ми не сумніваємося, що і Ви, погодившись стати членом динамівської сім'ї, у першу чергу, були одержимі бажанням втілити свій багатющий тренерський досвід і знання в майбутні перемоги титулованого клубу.

Нам разом треба буде витримати ще чимало інформаційних штормів. Але гравці Динамо будуть себе почувати впевнено та комфортно, коли за штурвалом стоятиме такий бувалий і загартований "мореплавець", як Мірча Луческу.

У нинішньої команди є колосальний потенціал і позамежне бажання продемонструвати свої найкращі ігрові кондиції. У свою чергу, керівництво клубу готове не тільки почути новий тренерський штаб, а й на практиці створити йому належні умови для досягнення найамбітніших цілей.

Ми разом приймаємо нові виклики та разом продовжуємо писати славну історію Динамо. Сподіваємося, що свою яскраву сторінку в цьому літописі залишить і легендарний Мірча Луческу. Наша синергія - запорука успіху та нових перемог!

З повагою, Ігор Суркіс

***

Шановний пане Президенте!

З глибокою повагою ставлюся до Вашої непохитності у розвитку ФК Динамо.

Я ніколи не пасував перед труднощами. І тим паче не готовий це робити, коли маю підтримку таких людей, як Ви.

Мої побоювання були пов'язані тільки з тим, щоб не створювати труднощі футбольній сім'ї київського клубу.

Упевнений, що разом із Вами ми досягнемо тих значущих результатів, які радикально змінять ставлення до мого призначення та подальшої роботи клубу під моїм керівництвом.

До зустрічі в м. Києві у вівторок.

Раніше, Суркіс спростував відставку Луческу.

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