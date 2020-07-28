Мірчу Луческу, який очолив Динамо, може з нічого зробити бомбу.

Про це заявив журналіст Роман Бебех.

"Ніхто не міг подумати, що через чотири дні після приходу на тренерський місток "Динамо" Мірча Луческу може зробити таку заяву. До речі, необхідно для початку пригадати тренерську історію Луческу. Він може з нічого зробити бомбу.

На посаді головного тренера Шахтаря він постійно вкидав якісь моменти. Від нього можна було очікувати маленької бомби. Сьогоднішня ситуація - просто розрив.

Мені здається, на це вплинуло два фактори: тиск ультрас і позиція Шахтаря. Вчора Олександр Денисов і Сергій Палкін свою точку зору висловили. Мені здається, ця програма дуже сильно вплинула на те, що сталося сьогодні", - сказав Бебех.