У співпрацю з Мірчею Луческу Ігор Суркіс вклав куди більше, ніж поняття співпраці президента і тренера.

Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.

"Я знаю, що Ігоря Суркіса протягом дня краще було не чіпати. Бос Динамо був розлючений інформацією, яка сьогодні з'явилася в пресі. Він був просто шокований.

Я трохи більше за інших обізнаний в залаштункових моментах даної історії. Тому мене дивує ставлення Мірчі Луческу і його поведінка в цій історії, оскільки він сьогодні одним фінтом він міг накрити мідним тазом довіру боса Динамо. У співпрацю з Мірчею Луческу Ігор Суркіс вклав куди більше, ніж поняття співпраці президента і тренера. Це не просто домовитися про умови, вдарити по руках і підписати контракт.

Суркіс відправив особистий літак за Мірчею і привіз його на переговори до Києва. Луческу майже добу провів у родині Ігоря Михайловича. Президент Динамо познайомив його з усіма членами його сім'ї: з батьком – Михайлом Давидовичем, з донькою і всіма іншими. Він цією поведінкою показав своє ставлення і довіру до Мірчі Луческу.

Через кілька днів тренер видає таке. Наскільки мені відомо, на третій день (в суботу) відбулася розмова між Суркісом і Луческу. Мені здається, що коуч повинен був бути готовим до такого тиску з боку уболівальників і суспільства, але виявилося, що тренер не готовий до цього і дав задню. Важко пояснити це рішення. Мабуть, це краще питати у самого Луческу. Після цього Суркіс умовив його не панікувати, зосередитися на тренерській роботі, а інші справи вони візьмуть на себе.

Здавалося, що всі пристрасті вляглися, і ось ми бачимо, що через два дні ця ситуація вилізла в пресу. Ми всі розуміємо, що, якщо вона з'явилася на румунських сайтах, значить потрапила з боку Мірчі Луческу. Майже в 75-річному віці не солідно викладати приватні бесіди з босом Динамо в інтернет. Я не зовсім розумію, що цим хотів сказати Луческу.

До речі, за моєю інформацією, у Луческу ще не всі документи улагоджені й підписані. Тільки завтра де-юре контракт Мірчі Луческу набере чинності", - зазначив Бурбас.