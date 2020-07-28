Циганик: Клуб Галич-Бурштин має стати новими Карпатами

У співвласника клубу Карпат Олега Смалійчука є план, пов’язаний з заявленням іншого клубу в Другу лігу.

Про це заявив телеведучий і журналіст Ігор Циганик.

"Команда Галич-Бурштин вже подала документи на ліцензування до Другої ліги. Цілком ймовірно, що вона отримає цю ліцензію. Наскільки я розумію, це команда, в якій тренерський штаб буде формувати нинішній співвласник Карпат Олег Смайлічук.

Він сам родом з Галича. Сумніваюся, що не має стосунку до цієї команди. Існує така історія, що ця команда з часом буде перейменована в "Народну команду Карпати, переїде до Львова і буде грати на стадіоні Україна.

Наскільки це законно - оцінювати УАФ. Якщо Галич-Бурштин не отримає ліцензію, то буде спроба іншої команди із Західної України зробити таку комбінацію.

Це така ж комбінація, як Верес - Львів. Але вони все одно не зможуть використовувати емблему та історію Карпат", - сказав Циганик.