Чигринський: Я не хочу просто міняти команди заради цифр в контракті

Український захисник Дмитро Чигринський назвав причини продовження контракту з АЕКом.

Про це розповів сам футболіст.

"Я дуже радий, що ми продовжуємо нашу історію. Я пишаюся тим, що є членом цієї команди. У мене не було ніяких думок про те, щоб щось змінити.

Ми продовжуємо творити нашу історію, я завжди дивлюся в майбутнє і завжди сподіваюся, що ми зможемо досягти високих цілей. Я з нетерпінням чекаю наступного сезону.

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Я вважаю, що футбол, в який ми грали, і результати, які ми показували в кінці чемпіонату, дають нам оптимізм на наступний сезон.

У моїй кар'єрі не було багато команд, тому що кожна стає моєю родиною. Я не хочу просто міняти команди заради цифр в контракті. Ні. Коли ти приходиш і відчуваєш себе частиною сім'ї, тоді ти стаєш чимось важливим.

Можу сказати, що тут я відчуваю себе частиною сім'ї. Знаєте, що таке відчуття дому? У мене є це почуття", - відзначив Чигринський.