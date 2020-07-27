У Динамо нічого не знають про відставку нового головного тренера киян Мірчі Луческу.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

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"Правда, що Луческу йде з Динамо через обурення уболівальників киян? У мене немає ніякої такої інформації, про яку я міг би вам говорити. Що він кудись йде або приходить. Все, пізніше наберіть. У мене немає інформації", - розповів Суркіс.