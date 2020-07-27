Джерело - sport-express.ru.
У Динамо нічого не знають про відставку нового головного тренера киян Мірчі Луческу.
Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.
Важливо: Луческу підтвердив розірвання контракту з Динамо
"Правда, що Луческу йде з Динамо через обурення уболівальників киян? У мене немає ніякої такої інформації, про яку я міг би вам говорити. Що він кудись йде або приходить. Все, пізніше наберіть. У мене немає інформації", - розповів Суркіс.
Раніше повідомлялося, що Луческу розірвав контракт з Динамо.