Призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера київського Динамо є позитивним, адже фахівець має якості роботи з молоддю.

Про це заявив футбольний агент Дмитро Селюк.

"У таких випадках нерідко говорять: якщо цього немає, то це варто було б придумати. Так і з приходом Луческу в київське "Динамо". Цього тижня це стало однією з найбільш обговорюваних футбольних новин, причому не тільки в Україні, але і в інших країнах світу. Прихід Луческу в Динамо підніме інтерес до клубу і чемпіонату. Вже не буде тією прісності, посутності, що були раніше, коли Шахтар легко вигравав золоті медалі. З'явилася інтрига. Упевнений, що протистояння "Динамо" та "Шахтаря" викличе у вболівальників величезний інтерес. В такому випадку Суркіс, запрошуючи Луческу, виступив не тільки як футбольний менеджер, але і в хорошому сенсі цього слова шоу-продюсер.