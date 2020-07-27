 Селюк: Прихід Луческу у Динамо підніме інтерес до клубу і чемпіонату | Футбол | Champion.com.ua
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Селюк: Прихід Луческу у Динамо підніме інтерес до клубу і чемпіонату

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Селюк: Прихід Луческу у Динамо підніме інтерес до клубу і чемпіонату
#Селюк, #Динамо, #Луческу

Джерело - Betonmobile.

Призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера київського Динамо є позитивним, адже фахівець має якості роботи з молоддю.

Про це заявив футбольний агент Дмитро Селюк.

"У таких випадках нерідко говорять: якщо цього немає, то це варто було б придумати. Так і з приходом Луческу в київське "Динамо". Цього тижня це стало однією з найбільш обговорюваних футбольних новин, причому не тільки в Україні, але і в інших країнах світу. Прихід Луческу в Динамо підніме інтерес до клубу і чемпіонату. Вже не буде тією прісності, посутності, що були раніше, коли Шахтар легко вигравав золоті медалі. З'явилася інтрига. Упевнений, що протистояння "Динамо" та "Шахтаря" викличе у вболівальників величезний інтерес. В такому випадку Суркіс, запрошуючи Луческу, виступив не тільки як футбольний менеджер, але і в хорошому сенсі цього слова шоу-продюсер.

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Логіка, що Суркіс звернув увагу на Луческу, є. Клубу був потрібен тренер, який знає український чемпіонат, у якого є досвід в Лізі чемпіонів, і який зможе навчати молодих гравців, так як в Динамо є багато талановитої молоді. Всіма цими якостями Луческу володіє. Це серйозний тренер з величезним досвідом", - зазначив Селюк.

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