Франков пояснив, чому Палкін жорстко розкритикував Луческу

Реакція офіційних рупорів Шахтаря після призначення Мірчі Луческу головним тренером київського Динамо повинна бути досить інформативною.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Ось як не крути, як не йди від цієї теми, мовляв, самі з вусами, але реакція офіційних рупорів Шахтаря повинна бути досить інформативною.

І якщо вона хоч трішки виходить за рамки доброзичливого (бо 12 років), нехай і скептичного нейтралітету в сторону спроби переписати самими ж створену історію і показати, що "не так важливий був для нас Луческу, як його нині малюють в Динамо - робіть висновки", - зазначив Франков.