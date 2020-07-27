Денисов: Як Луческу тепер буде дивитися в очі вболівальникам Шахтаря?

Джерело - sport.ua.
Призначення головним тренером Динамо румунського фахівця Мірчі Луческу не є перспективним для київського клубу.
Про це заявив журналіст Олександр Денисов.
"Була певна ситуація, яку точно знають тільки президент Шахтаря Рінат Ахметов, ну і сам Мірча Луческу. Крім того, Рінат Ахметов - людина бізнесу, він дуже любить клуб. Емоційна ситуація на особистому рівні не привела б його до розставання з успішним тренером, який працює на перспективу, правильно робить ротацію молодих талантів та виграє титули. При такому букеті розставання було б неможливим з боку Ахметова.
Але в останні кілька років Луческу перестав вигравати титули, які є головним мірилом, маркером будь-якого тренера у Шахтарі. Відповідно, було втрачено довіру з точки зору перспективи. Футболісти, які заходили в клуб, опинялися на лаві запасних. Не росли, не мали шанси ні показати себе, ні бути проданими в майбутньому в інші клуби. Не працювала бізнес-система і спортивна складова, виграш титулів.
Я думаю, Ахметов розбирається в тонкощах футболу так, як розбирається далеко не кожен функціонер, тренер і експерт. Той же Ісмаїлі – це був особистий проект президента Шахтаря, він його знайшов. На сьогодні це – один із найбільш топових лівих захисників Європи і світу. Мірча Луческу в ньому не бачив майбутнього, як і у Бернарда, з яким у нього були конфлікти. Алан Патрік зараз – важливий гравець Шахтаря. Ці футболісти при Мірчі не грали. Коли прийшов Фонсека – вони стали основними гравцями команди, яка вже виграла 4-те чемпіонство поспіль.
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Чому керівництво Динамо запросило Луческу, якому 75 років? Весь хайп цієї історії в тому, що тренер з 12-річною історією роботи в Шахтарі прийняв рішення очолити Динамо Київ. Я б порівняв це з тим, що багаторічний тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон сьогодні б очолив Манчестер Сіті. Є речі в житті, які ніколи не спробувати. Мені здається, Містер тут якусь рису перейшов. І це не було зрозуміло як вболівальниками Шахтаря, так і опонентами – вболівальниками Динамо.
Хайп великий, але в Динамо прийшов не той яскравий, вогненний тренер, який зможе працювати на перспективу. Ми багато разів чули, що в Києві багато молодих гравців, це робота на перспективу, а Мірчі – 75 років. Вибачте, але яка перспектива? Ні в якому разі не принижую його тренерський талант. Але давайте бути реалістами. Це дивно. І я не розумію, як ця людина буде далі дивитися в очі вболівальникам Шахтаря", - зазначив Денисов.