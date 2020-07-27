Денисов: Як Луческу тепер буде дивитися в очі вболівальникам Шахтаря?

Призначення головним тренером Динамо румунського фахівця Мірчі Луческу не є перспективним для київського клубу.

Про це заявив журналіст Олександр Денисов.

"Була певна ситуація, яку точно знають тільки президент Шахтаря Рінат Ахметов, ну і сам Мірча Луческу. Крім того, Рінат Ахметов - людина бізнесу, він дуже любить клуб. Емоційна ситуація на особистому рівні не привела б його до розставання з успішним тренером, який працює на перспективу, правильно робить ротацію молодих талантів та виграє титули. При такому букеті розставання було б неможливим з боку Ахметова.

Але в останні кілька років Луческу перестав вигравати титули, які є головним мірилом, маркером будь-якого тренера у Шахтарі. Відповідно, було втрачено довіру з точки зору перспективи. Футболісти, які заходили в клуб, опинялися на лаві запасних. Не росли, не мали шанси ні показати себе, ні бути проданими в майбутньому в інші клуби. Не працювала бізнес-система і спортивна складова, виграш титулів.

Я думаю, Ахметов розбирається в тонкощах футболу так, як розбирається далеко не кожен функціонер, тренер і експерт. Той же Ісмаїлі – це був особистий проект президента Шахтаря, він його знайшов. На сьогодні це – один із найбільш топових лівих захисників Європи і світу. Мірча Луческу в ньому не бачив майбутнього, як і у Бернарда, з яким у нього були конфлікти. Алан Патрік зараз – важливий гравець Шахтаря. Ці футболісти при Мірчі не грали. Коли прийшов Фонсека – вони стали основними гравцями команди, яка вже виграла 4-те чемпіонство поспіль.