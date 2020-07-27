Денисов: Динамо вело переговори з Луческу ще у травні

Київське Динамо почало переговори зі своїм новим головним тренером Мірчею Луческу ще у травні.

Про це заявив глава телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Ще в травні були проведені попередні переговори. Розмова рівня "пішов би - не пішов би". Я знаю, що було озвучено, що пішов би. І була заявлена ​​ціна. Гонорар був набагато менший, ніж в тому ж Зеніті. Тобто, Луческу пішов на менші гроші.

Луческу був готовий перекреслити своє ім'я, золотими літерами вписане в історію Шахтаря. Не нам читати моралі. Але не розумію, як людина буде дивитися в очі вболівальникам Шахтаря.

Історія виглядає більше як вколоти Шахтар, а не працювати на перспективу київського Динамо", - розповів Денисов.