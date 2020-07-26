Мірча Луческу постійно намагається передати іншим любов до перемог і бажання конкурувати.

Про це заявив нападник Шахтаря Жуніор Мораес.

"Прихід Луческу в Динамо став великою несподіванкою для всіх. Український футбол виграє від такого переходу. У Луческу величезний досвід і багато виграних трофеїв", - заявив нападник.

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"У Луческу є щось, чим він постійно хоче поділитися з іншими. Це любов до перемог і бажання конкурувати. Не хотів би протистояти йому, але доведеться. Думаю, з Луческу Динамо буде грати набагато краще", - сказав Мораес.