 У Дніпрі за перемоги над Шахтарем і Динамо були преміальні | Футбол | Champion.com.ua
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Русол: У Дніпрі за перемоги над Шахтарем і Динамо були преміальні - 50 тисяч

Сьогодні 20:39 446 0
З роками склалося, що з Металістом стали найпринциповіші матчі
Русол: У Дніпрі за перемоги над Шахтарем і Динамо були преміальні - 50 тисяч
#Дніпро, #Русол, #Динамо, #Шахтар, #Металіст

Джерело - Вацко Live.

Гравців Дніпра не потрібно було стимулювати, щоб вони мали мотивацію грати проти Динамо та Шахтаря.

Про це заявив колишній гравець дніпрян Андрій Русол.

"За перемоги над Шахтарем і Динамо у нас великі премії були в Дніпрі. Майже 50 тисяч. Ми боролися за високі місця. Нам не потрібно було стимулювання третьою стороною. Тим більше, проти Шахтаря, Динамо, Металіста - це були принципові матчі. З роками склалося, що з Металістом стали найпринциповіші матчі", - сказав Русол.

Раніше Русол розповів, що Коноплянка міг перейти в Ліверпуль.

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