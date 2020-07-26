З роками склалося, що з Металістом стали найпринциповіші матчі

Джерело - Вацко Live.

Гравців Дніпра не потрібно було стимулювати, щоб вони мали мотивацію грати проти Динамо та Шахтаря.

Про це заявив колишній гравець дніпрян Андрій Русол.

"За перемоги над Шахтарем і Динамо у нас великі премії були в Дніпрі. Майже 50 тисяч. Ми боролися за високі місця. Нам не потрібно було стимулювання третьою стороною. Тим більше, проти Шахтаря, Динамо, Металіста - це були принципові матчі. З роками склалося, що з Металістом стали найпринциповіші матчі", - сказав Русол.

Раніше Русол розповів, що Коноплянка міг перейти в Ліверпуль.