 Барселона втратила близько 200 мільйонів євро - футбол 24 | Футбол | Champion.com.ua
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Бартомеу: Барселона втратила близько 200 мільйонів євро

Сьогодні 19:38 134 0
Довелося закрити магазини і музей, там не було прибутку
Бартомеу: Барселона втратила близько 200 мільйонів євро
#Барселона, #Бартомеу

Джерело - terrikon.

Каталонська Барселона має дефіцит бюджету приблизно 200 мільйонів євро через коронавірус.

Про це заявив президент клубу Хосеп Бартомеу.

"З 14 березня ми майже нічого не робили. У нас дефіцит бюджету близько 200 мільйонів євро. Довелося закрити магазини і музей, там не було прибутку. Ми повернули гроші за квитки на матчі, які проводилися без глядачів", - заявив Бартомеу.

Раніше Бартомеу заявив, що Барселона фаворит Ліги чемпіонів.

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