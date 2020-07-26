Каталонська Барселона має дефіцит бюджету приблизно 200 мільйонів євро через коронавірус.

Про це заявив президент клубу Хосеп Бартомеу.

"З 14 березня ми майже нічого не робили. У нас дефіцит бюджету близько 200 мільйонів євро. Довелося закрити магазини і музей, там не було прибутку. Ми повернули гроші за квитки на матчі, які проводилися без глядачів", - заявив Бартомеу.