Румун поїхав працювати в Росію після того, як Донецьк, в якому він працював багато років окупували

Джерело - Чемпіон.

Київ уже 30 років не має свого футбольного клубу, клуб є у братів Суркісів і Медведчука.

Про це заявив телеведучий і волонтер Сергій Притула.

"Луческу постійно критикував українських гравців і чемпіонат. Йому все було не так, погано, він виливав тонни лайна на Україну і навіть на людей, які для нас ікони. Зокрема - на Валерія Лобановського", - заявив ведучий.

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"Але він не просто нехтував Україною, паралельним курсом він дуже любив Росію, хвалив і чекав, коли Росія буде в Україні. Свого часу він виїхав з Шахтарем з Донецька, тому що його окупували росіяни. І що він зробив? Поїхав працювати в Росію", - продовжив Сергій.

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"Він вважав, що це все Радянський Союз. Після цього назвати призначення Луческу плювком в історію і дух столичного клубу, особи уболівальників - це буде значним применшенням. Проблема не в Луческу, а в тому, що Київ 30 років не має свого футбольного клубу. Клуб є у братів Суркісів і Медведчука, вони крутять їм, як хочуть ", - підсумував Притула.

Нагадаємо, фанати Динамо розпочали акції проти власників клубу.